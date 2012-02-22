У Севастополі відкрито стоматполіклініку для інвалідів

У Севастополі сьогодні на одній з центральних вулиць міста урочисто відкрили відремонтовану за фінансової підтримки США стоматологічну поліклініку для інвалідів і ветеранів.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Управління охорони здоров`я Севастопольської міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ під час її відкриття відзначив, що ремонт поліклініки вдалося здійснити завдяки спонсорам «в особі представників Командування Збройних сил США в Європі, ну а якщо говорити у повному значенні, це Уряд США».

«Вони виділили кошти, вони знайшли підрядчиків, які зробили з, прямо скажемо, занедбаного приміщення чудову поліклініку для людей з обмеженими можливостями пересування», - сказав В.ПОЛОГОВ.

При цьому він додав, що коли ремонт практично завершувався, «і вже, здавалося б, можна було відкривати поліклініку, ми звернулися ще до спонсорів і знайшли їх в особі фірми «АВ і К», яка виділила кошти на нову стоматологічну установку».

«Ця стоматологічна установка дозволяє здійснювати відповідні процедури людині, яка в`їхала до установи на інвалідному візку, навіть без якихось його додаткових пересадок», - відзначив чиновник.

Офіцер відділу оборонної співпраці Посольства США в Україні капітан 3-го рангу Гарі ХАНТЕР під час виступу на мітингу, у свою чергу, відзначив, що він щиро радий тому, що спільними зусиллями вдалося створити «комфортніші умови для людей, і особливо – для ветеранів війни і інвалідів, які самостійно не можуть пересуватися». За його словами, «цей проект – ще один крок на шляху зміцнення дружніх відносин між нашими країнами».

Як стало відомо УНІАН з джерел в Управлінні охорони здоров`я СМДА, з боку Уряду США на ремонт поліклініки було виділено як спонсорську допомогу 500 тис. грн., від севастопольської приватної фірми «АВ і К» - 130 тис. грн.