У санаторії "Ялта" шукали бомби

Співробітники міліції і вибухотехніки шукали 21 лютого вибухівку під легковим автомобілем у центрі Сімферополя і в санаторії Чорноморського флоту Росії в Ялті, повідомлення про мінування виявилися хибними.

Про це УНІАН повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про підозрілу сумку, знайдену під бампером «Москвича», який стояв на вулиці Пушкіна в Сімферополі, надійшла правоохоронцям у вівторок вдень. «Після проведення піротехнічних робіт встановлено, що в сумці знаходилися особисті речі невідомого. Вибухівку не знайдено», - йдеться в прес-релізі.

Повідомлення про бомбу в клубі санаторію «Ялта» ЧФ РФ надійшло пізно ввечері у вівторок. Міліціонери вибухівку не знайшли.

Це вже друге за тиждень повідомлення про хибне мінування об`єкту російського флоту: 20 лютого вибухівку шукали в музеї ЧФ РФ у Севастополі.



