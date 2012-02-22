У Чернігові з підозрою на кір госпіталізовано 30 курсантів

У Чернігові кількість курсантів юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, яких госпіталізовано з підозрою на кір, збільшилася до 30 хворих.

Як повідомили в обласній СЕС, на сьогодні у 4 хворих діагноз підозри на кір знято. Поки що заключний діагноз кір встановлено у 7 курсантів (2 лабораторно підтверджено, 5 – клінічно), 19 хворих курсантів мають підозру на кір. Всі дорослі, щеплені згідно з віком. В основному перебіг захворювання середньої тяжкості. Джерелом інфекції в коледжі став хворий другокурсник цього ж закладу, який напередодні був у родичів у Львівській області, де в сім`ї діти хворіли на кір.

Протиепідемічні заходи тривають. Епідситуація перебуває на контролі санепідслужби.

Всього в області зареєстровано 36 випадків підозри на кір (у Бобровицькому, Борзнянському, Ніжинському, Чернігівському, Сосницькому районах та 31 – в місті Чернігові).