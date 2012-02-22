Доньці найстаршої матері України виповнився рік

Сьогодні доньці найстаршої матері країни Валентини ПІДВЕРБНОЇ, яка живе у Чернігові, виповнився рік.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лікар-педіатр консультативної поліклініки обласної дитячої лікарні Інна ДЕМЧЕНКО, дівчинка розвивається відповідно до свого віку, почала ходити.

"Останні два місяці з Валентиною Григорівною не бачилися, а перед цим зустрічалися кожен місяць, зважували дівчинку, я давала поради щодо її харчування, догляду. Говорили про щеплення, можливо, мама дозволить їх зробити", - сказала фахівець. Вона також додала, що В.ПІДВЕРБНІЙ допомагають соціальні служби. Однак і зараз вона насторожено, а іноді й агресивно, ставиться до повідомлень у ЗМІ про себе та дитину.

Головний лікар міської дитячої поліклініки №1 Владислав КУХАР зауважив, що раніше за дитиною найстаршої матері країни були закріплені педіатри саме дитячої поліклініки. Але В.ПІДВЕРБНА висловлювала багато нарікань, а потім написала заяву про відмову від медичного супроводу з боку фахівців поліклініки.

"Спілкуємося досить рідко, усі питання Валентина Григорівна вирішує зі своїм лікарем", - підкреслив головний лікар дитячої поліклініки №1.

Найстарша мати країни не дозволяє фотографувати дитину і взагалі намагається не показувати її чужим людям.

В інтерв`ю газеті "Факти" В.ПІДВЕРБНА повідомила, що святкувати перший рік дівчинці не планує.

"Гостей кликати не будемо. Нам із донькою добре удвох. І головне – щоб про нас забули та залишили у спокої", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2011 року у Чернігові В.ПІДВЕРБНА у 66 років народила дівчинку, яка є її первістком. Дитина народилася у результаті штучного запліднення. В.ПІДВЕРБНА офіційно визнана найстаршою матір`ю країни, що зафіксовано Книгою рекордів України.