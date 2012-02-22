Столітні кияни отримають по 500 грн

Кияни, які досягли 100-літнього ювілею, отримають від міської влади подарунки та матеріальну допомогу в розмірі 500 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це розповіла начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Тетяна КОСТЮРЕНКО.

За її даними, на цей час в столиці проживає 63 киянина, які у 2012 році відсвяткують столітній ювілей.

Минулого року кияни-довгожителі отримували таку ж матеріальну допомогу, зазначила вона.

«Вітати киян, яким виповнилося 100 років, насправді приємна справа. Серед них є такі цікаві люди, які беруть активну участь у громадському житті міста, які можуть неймовірно цікаво розказати про події давніх часів. Це хороший показник, коли в місті є довгожителі. І це гарна практика, коли міська влада дбає про цих людей», - зазначила Т.КОСТЮРЕНКО.



