На Луганщині створять центри первинної допомоги

У всіх районах Луганської області в 2012 році створять центри первинної допомоги з сімейними лікарями замість нині існуючих лікарняних відділень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної держадміністрації, центри первинної допомоги матимуть статус самостійних юридичних осіб із бюджетом не менше 25% від загального обсягу фінансування охорони здоров`я території.

Центр первинної меддопомоги передбачає створення амбулаторій на місцях замість лікарняних відділень. Для цього необхідно сформувати мережу амбулаторій, наповнити їх кадрами сімейних лікарів і забезпечити їх обладнанням і автотранспортом. Такий досвід уже є в Лутугинському районі, зазначили в ОДА.

Також пріоритетом на цей рік визначено підготовку до роботи зі створення великих міжрайонних відділень (у першу чергу кардіологічних, консультативно-діагностичних і екстреної медичної допомоги). Відповідно до цього планується зробити ремонти, готувати кадри й купувати обладнання за кошти місцевих бюджетів. Цього року планується продовжити створення високоспеціалізованих центрів на базі головних обласних установ.

Влада підкреслює, що реформа повинна пройти максимально безболісно для населення.

«Люди повинні побачити лише кінцевий результат: «швидка» приїжджає не через 40, а через 10 хвилин, до лікаря не треба їхати, а достатньо просто зайти в сусідній будинок, для проведення операцій на серці не треба виїжджати до Харкова, Донецька або Києва», – зазначив начальник відділу з організації надання медичної допомоги дорослому населенню Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Павло ЛЯСКЕВИЧ.