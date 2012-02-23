Кіровоградщина співпрацюватиме з Національною академією меднаук

Кіровоградська область першою серед областей України підписала меморандум про співпрацю з Національною академією медичних наук.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулась після того, як директор академії Андрій СЕРДЮК разом з фахівцями із провідних клінічних інститутів України оглянув Кіровоградський обласний перинатальний центр.

«Меморандум передбачає, що у поточному році кращі клінічні заклади України готові прийняти за державні кошти понад тисячу важкохворих, які потребують спеціалізованої допомоги четвертого рівня. Ми розпочали таку співпрацю саме з Кіровоградської області», - повідомив А.СЕРДЮК.

За його словами, відповідне доручення він отримав від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 31 січня під час відкриття перинатального центру у Кіровограді.

«Не чекаючи підписання, за ці три тижні майже 100 жителів області вже отримали висококваліфіковану безкоштовну медичну допомогу у клінічних інститутах держави, і це лише початок», - наголосив А.СЕРДЮК.

Він повідомив, що Національна академія медичних наук України співпрацюватиме з областю у питанні підготовки і перенавчання медичних фахівців найвищого рівня.

Крім того, А.СЕРДЮК запевнив, що Кіровоградський перинатальний центр стане базовим у підготовці спеціалістів перинатального напрямку з інших регіонів держави.

«Ми переконалися, що ваш центр є сучасним і готовим до роботи. Я впевнений, він стане школою для решти подібних закладів держави», - підкреслив А.СЕРДЮК.