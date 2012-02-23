На Київщині заробітчанин живцем спалив своїх колег

В Рокитнянському районі Київської області затримано 42-річного заробітчанина з Дніпропетровщини, який живцем спалив двох своїх колег, ще троє отримали опіки.

Як повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС у Київській області, злочин було скоєно сьогодні вночі.

Наразі встановлено, що в результаті конфлікту з колегами, з якими разом проживав в будинку лісника, житель Дніпропетровської області вирішив їх убити. З цією метою він вилив каністру бензину в приміщенні і підпалив його. Потім вибіг з будинку і підпер вхідні двері.

В результаті з полум’я вдалося вибратися трьом чоловікам (1983, 1992 та 1993 років народження), інші двоє (обидва 1992 р. народження) згоріли.

«Ті, хто врятувалися, отримали опіки 25-30% тіла та дихальних шляхів, змогли дістатися до іншого свого колеги, який спав в іншому побутовому приміщенні, розповіли йому про те, що сталося, викликали міліцію, пожежних та швидку», - зазначили в міліції Київщини, зауваживши при цьому, що в результаті вжитих оперативно-розшукових заходів зловмисника було затримано в лісі, де він намагався заховатися.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство з особливою жорстокістю» та взято під варту.

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні близько 06:00 ранку від чергового ГУ МВС у Київській області до оперативно-координаційного центру Головного територіального управління МНС у Київській області надійшло повідомлення про те, що до Рокитнянської районої лікарні госпіталізовані з опіками у стані середньої тяжкості троє чоловіків. З`ясувалося, що юнаки постраждали внаслідок пожежі в будинку лісника Сухоліського лісництва поблизу с. Пугачівка Рокитнянського району. При цьому до пожежно-рятувальних підрозділів інформації про пожежу не надходило.

Для встановлення обставин та розбору конструкцій будівлі на місце події було направлено рятувальників. Близько 07:00 під час розбирання конструкцій будівлі, в якій сталася пожежа, було виявлено тіла 2 загиблих чоловіків.