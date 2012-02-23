У Києві зупинилася Сирецько-Печерська лінія метро
14:48, 23 лютого 2012Новини регіонів
0
Причина невідома
У Києві зупинилася Сирецько-Печерська лінія метрополітену.
Як передає кореспондент УНІАН, який о 13.20 спустився в метро на станції «Видубичи», рух потягів у бік Сирця було повністю припинено.
Як пояснили працівники станції, потяги курсують лише від станції метро “Дружби народів” у напрямку Осокорків.
За словами працівників, метро не працює з технічних причин.
“Ми ще не певні, що сталося. Здається, вийшов з ладу міст, тому немає подачі електроенергії”, - сказав працівник метрополітену.
Рух поїздів обіцяють відновити найближчим часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter