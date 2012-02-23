У Донецькому опіковому центрі лікуються три гірники «Північної»

У Донецькому опіковому центрі Інституту невідкладної відновної хірургії ім. Гусака продовжують лікування три гірники шахти «Північна» державного підприємства «Дзержинськвугілля», які постраждали 6 лютого від вибуху газоповітряної суміші. У всіх спостерігається позитивна динаміка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на керівника опікового центру Еміля ФІСТАЛЯ.

За його словами, сьогодні лікарі опікового центру провели чергову операцію наймолодшому з постраждалих - учню забійника Олександру МАКАРОВУ, 1990 року народження, «його стан продовжує залишатися вкрай тяжким, але організм бореться». Також дуже тяжкий стан у гірника очисного забою Олега БОЙКА, 1968 року народження, його прооперували вчора, ще одна операція призначена на завтра.

«У них спостерігається позитивна динаміка, слава Богу, обидва у свідомості», - сказав Е.ФІСТАЛЬ.

Стан третього гірника – забійника Андрія ПОМИТКІНА, 1980 року народження, лікарі опікового центру оцінюють як стабільно тяжкий. Е.ФІСТАЛЬ повідомив, що цьому шахтарю вже закрили практично всі рани, його переведено на жорстке ліжко, і він навіть може вставати.

Лікарі опікового центру сподіваються на одужання всіх трьох гірників.

«З ними ще треба багато працювати. Після виписки вони у нас спостерігатимуться, необхідно буде застосовувати фізіолікування, лікувальну фізкультуру, проводити профілактику рубців, можливо, використовувати компресійний одяг. Але зараз найголовніше – довести шахтарів до цієї самої виписки. Надія на їхнє одужання є», - сказав Е.ФІСТАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого о 22.30 при проведенні вибухових робіт у шахті «Північна» стався вибух газоповітряної суміші. Постраждали 10 шахтарів. Дорогою до лікарні один із них помер.

У ніч на 10 лютого померли двоє гірників - 1973 і 1971 р.н. Вранці 11 лютого помер гірник очисного забою, 1969 р.н., а того ж дня о 22.00 від одержаних опіків і супутніх травм помер майстер-підривник, 1969 р.н. 13 лютого, близько 20.00 у Донецькому опіковому центрі помер начальник ділянки, 1962 р.н.