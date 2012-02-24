У Полтаві виробляли неякісну рибну і м'ясну продукцію
08:43, 24 лютого 2012Новини регіонів
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Ліквідовано підпільний цех
У Полтаві припинена діяльність підпільного цеху, який поставляв неякісну рибну і м`ясну продукцію на прилавки магазинів Полтавської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник начальника УБОЗ у Полтавській області Віктор ЗАЗУЛИНСЬКИЙ.
«Безпосередньо у цеху і складських приміщеннях виявлено близько 15 тонн продукції, походження і якість якої не підтверджувалася жодними документами, - зазначив В.ЗАЗУЛИНСЬКИЙ. - Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної і протиепідеміологічної комісії, дану продукцію вилучена з обороту, вона підлягає утилізації».
За попередніми оцінками, вилучено продукції на суму більш як 300 тис. грн.
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