У Полтаві виробляли неякісну рибну і м'ясну продукцію

У Полтаві припинена діяльність підпільного цеху, який поставляв неякісну рибну і м`ясну продукцію на прилавки магазинів Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник начальника УБОЗ у Полтавській області Віктор ЗАЗУЛИНСЬКИЙ.

«Безпосередньо у цеху і складських приміщеннях виявлено близько 15 тонн продукції, походження і якість якої не підтверджувалася жодними документами, - зазначив В.ЗАЗУЛИНСЬКИЙ. - Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної і протиепідеміологічної комісії, дану продукцію вилучена з обороту, вона підлягає утилізації».

За попередніми оцінками, вилучено продукції на суму більш як 300 тис. грн.