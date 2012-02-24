Луганщина: троє людей загинуло від отруєння невідомою речовиною

У Луганській області вчора, 23 лютого, від отруєння невідомою речовиною загинуло троє людей, ще один чоловік постраждав.

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.

Так, у с. Варварівка в приватному житловому будинку внаслідок отруєння невідомою речовиною загинули двоє літніх людей, чоловік і жінка.

Отруєння невідомою речовиною сталося і в квартирі житлового будинку в смт Молодогвардійськ. Один чоловік загинув, другий - постраждав. Потерпілий знаходиться в центральній міській лікарні м. Краснодона. Стан потерпілого середнього ступеню тяжкості.

І в першому, і в другому випадку остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судмедекспертизи. На місці події пожеж не було. Підрозділи МНС не залучалися.