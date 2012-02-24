Голова райдержадміністрації збив двох осіб

На Хмельниччині голова Білогірської райдержадміністрації внаслідок ДТП збив двох осіб, одного з яких – на смерть.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник начальника управління, начальник відділу кадрового забезпечення та зв’язків з громадськістю УДАІ у Хмельницькій області Олександр НАШУБСЬКИЙ.

За його словами, ДТП сталося сьогодні близько другої години ночі на відрізку дороги Теофіполь-Красилів неподалік села Чернелівка.

О.НАШУБСЬКИЙ зазначив, що водій збив на смерть хлопця 1985 р. н. та дівчину 1990 р.н., яка з травмами була госпіталізована до реанімації.

О.НАШУБСЬКИЙ не уточнив, чи був голова РДА у стані алкогольного сп’яніння, пославшись на таємницю слідства.

Крім того, у міліції кореспондента УНІАН повідомили, що проти посадовця порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.