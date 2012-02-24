Вінницькі УБОЗівці затримали реалізаторів психотропних речовин

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Вінницькій області припинили діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті психотропних речовин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, спочатку УБОЗівцями була отримана оперативна інформація про те, що на території Вінниці невідомі особи розповсюджують пігулки «екстазі», які користуються попитом переважно серед «клубної молоді». У ході перевірки ці відомості підтвердилися, після чого правоохоронці почали активну роботу з викриття зловмисників. Було встановлено, що до злочинного бізнесу причетні троє осіб, які мешкають в обласному центрі, - двоє чоловіків та жінка.

При черговій спробі збуту препарату співробітники УБОЗ «на гарячому» затримали жінку, у якої було виявлено та вилучено 66 пігулок "екстазі". А 45-річний раніше судимий організатор групи, як з’ясувалося при затриманні, мав при собі 180 таких пігулок. Цей «товар» він переховував у спідній білизні, зазначили в ГУБОЗ, додавши, що ще понад 400 пігулок оперативники знайшли в його гаражі.

Стосовно вказаних осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Слідство триває.