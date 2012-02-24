На Львівщині чадним газом отруїлося шестеро осіб
12:20, 24 лютого 2012Новини регіонів
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У тому числі дві дитини
На Львівщині чадним газом отруїлося шестеро осіб, у тому числі дві дитини 2004 та 2008 р.н.
Як повідомляє прес-служба МНС України, нещасний випадок стався сьогодні вночі у с. Семенівка Пустомитівського району у приватному житловому будинку через порушення правил монтажу та експлуатації газового обладнання.
Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до медичних закладів м. Львова.
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