У Харкові вночі в одному зі спорт-барів шукали вибухівку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про замінування спорт-бару на вулиці Вернадського надійшло до правоохоронців від невідомого чоловіка близько 0.20.

Невідомий телефонував із таксофону. Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб оглянули приміщення спорт-бару, однак вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявили. Евакуація людей не проводилася, рух громадського транспорту вулицею Вернадського не перекривався.