Державі повернуто санаторій «Переяславський»
14:06, 24 лютого 2012Новини регіонів
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Вартістю понад 2 млн
Постановою Київського апеляційного господарського суду витребувано з незаконного володіння ПрАТ "Укрпрофтур" майновий комплекс оздоровчого закладу "Переяславський" вартістю більш ніж 2 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Санаторій повернуто у власність держави, підкреслюється в повідомленні.
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