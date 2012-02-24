Державі повернуто санаторій «Переяславський»

14:06, 24 лютого 2012
Новини регіонів
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Вартістю понад 2 млн

Постановою Київського апеляційного господарського суду витребувано з незаконного володіння ПрАТ "Укрпрофтур" майновий комплекс оздоровчого закладу "Переяславський" вартістю більш ніж 2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Санаторій повернуто у власність держави, підкреслюється в повідомленні.

 

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