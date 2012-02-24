У Кіровограді відкрито Центр реабілітації дітей-інвалідів

У Кіровограді сьогодні відкрито Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, головною метою діяльності закладу стане створення умов для належного розвитку дітей з особливими потребами, соціальна, педагогічна, психологічна, фізична реабілітація, а також їх медичний супровід.

За словами заступника міського голови Лариси АНДРЄЄВОЇ, питання реабілітації дітей-інвалідів дуже гостро стоїть у Кіровограді.

«Загалом у місті 930 дітей, які хворіють на ДЦП, епілепсію, аутизм, психологічні розлади. 58 дітей перебувають на обліку в психіатричній лікарні. Саме для соціальної адаптації цієї вразливої категорії призначається наш Центр. Дітлахів, які мають дуже обмежені контакти зі світом, вчитимуть спілкуванню, порядку, вмінню самостійно себе обслуговувати», - зазначила Л. АДНРЄЄВВА.

Зараз у Центрі працює комісія з набору дітей у групи. Близько 50 сімей вже виявили бажання записатися в реєстр.

«У Центрі облаштовані кімнати для різних занять, масажних процедур, є ліжечка, де діти зможуть відпочити. Фахівці працюватимуть у дві зміни, тому передбачена можливість харчування. Штат працівників вже укомплектований, це, передусім, психологи, логопеди, педіатри, невропатологи, соціальні працівники. Вони визначатимуть термін перебування дитини в закладі: від однієї до кількох годин залежно від важкості хвороби», - розповіла заступник мера.

За словами Л.АНДРЄЄВОЇ, загальна площа Центру становить близько 800 квадратних метрів, він облаштований у приміщенні колишнього дитячого садка. На проведення ремонту з міського бюджету було виділено 200 тис. грн., ще 260 тис. грн. місцеві депутати передбачили в цьому році на переобладнання другого поверху закладу. Держбюджет профінансує цьогорічне утримання Центру на 560 тис. грн.

Як зазначила директор Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Анна ЗАБОТКІНА, Кіровоград залишався чи не єдиним в Україні містом обласного підпорядкування, яке не мало закладу подібного профілю.



