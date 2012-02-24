Чернігівщина: в області понад 40 випадків підозри на кір

На Чернігівщині зареєстровано понад 40 випадків підозри на кір.

Про це УНІАН повідомили в обласній СЕС.

Зокрема, станом на 24 лютого в області зареєстровано 41 випадок підозри на кір (у Бобровицькому, Борзнянському, Козелецькому, Ніжинському, Чернігівському, Сосницькому районах по 1 випадку та 35 – у місті Чернігові).

Осередком захворювання на кір у Чернігові став юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. Всього в юридичному коледжі зареєстровано 30 хворих з підозрою на кір. Встановлено заключний діагноз кір у 7 курсантів (2 лабораторно підтверджено, 5 – клінічно) та ще 23 хворих курсантів госпіталізовані з підозрою на кір.

Всі курсанти мають щеплення згідно з віком (за винятком 1 особи). У хворих перебіг захворювання в основному середнього ступеню тяжкості. Джерелом інфекції у коледжі став другокурсник цього закладу, який напередодні був у родичів у Львівській області, де в сім`ї діти хворіли на кір.