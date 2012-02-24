На Луганщині ухвалили програму розвитку фізкультури і спорту

Депутати Луганської обласної ради ухвалили програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки із загальним обсягом фінансування 419 тис. грн., зокрема з обласного бюджету - 399 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на сесії обласної ради.

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя і фізичної реабілітації; максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області 2012 рік оголошено роком спорту і здорового способу життя. Відповідне розпорядження підписав губернатор області Володимир ПРИСТЮК.

Документом затверджено план спортивних заходів з метою популяризації фізичної культури і спорту в області.

Серед них: змагання серед дітей і молоді, присвячені проведенню фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, спортивні ігри школярів області, комплексні галузеві і міжгалузеві змагання й інші спортивно-масові заходи за місцем роботи і місцем проживання громадян і в місцях масового відпочинку населення.