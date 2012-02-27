Київське метро знов зупинилось

У Київському метро зупинився рух по Святошинсько-Броварській лінії, пише ТСН. Як повідомляється, спочатку рух по червоній гілці метро був ускладнений і супроводжувався частими зупинками. Пізніше рух метро зупинився повністю. Як повідомили у прес-службі метрополітену, затримки руху поїздів на червоній гілці метро стались через технічну несправність потягу. Поїзд, що зламався, 7 хвилин стояв на станції. "Пасажирів висадили, поїзд відправили в депо для обстеження, та лінія поновила свою роботу", - повідомила представник прес-служби. Нагадаємо, 23 лютого зупинився рух на зеленій гілці столичного метрополітену. Працівники метрополітену дуже довго шукали причину зупинки метро, адже поломка сталася на відрізку довжиною 4 км між станціями "Славутич" та "Видубичі". Як вдалося з`ясувати, причиною виходу з ладу кріплення контактної рейки став поверхневий пробій на "землю" ізолятора, на якому осів струмопровідний шар водяного пилу з брудом, насиченим солями. Така ситуація виникла в результаті танення снігу та льоду на проїжджій частині Південного мосту.

