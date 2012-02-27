З лікарні в Боярці під Києвом зникають пацієнти

З лікарні в Боярці під Києвом за півроку зникли двоє пацієнтів. Родичі бояться, що їх викрали для незаконної трансплантації органів.

"З палати у відділенні хірургії, на другому поверсі боярської центральної лікарні, в ніч на 23 лютого зник мій чоловік, Володимир Олексюк, який лікував тут виразку", - розповіла газеті "Сегодня" дружина зниклого, Анна. За її словами, вона була у чоловіка за кілька годин до зникнення, і вони домовилися, що в суботу вона приїде з донькою. А за кілька годин з його телефону зателефонував черговий лікар і сказав, що чоловік зник.

"Я приїхала в лікарню, там мені сказали, що мій чоловік вистрибнув з вікна і втік! Але як він вистрибував - ніхто не бачив. У палаті лежали четверо людей, хтось із них начебто чув, що відкривалося вікно, але не більше... На ручці вікна був слід крові, але слідів падіння в заметі під вікном не було!", - зазначила Анна.

Жодних слідів чоловіка відтоді не знайшли. Жінка зверталася і до екстрасенсів. "Ясновидці нам сказали, що в цій історії замішані лікарі. І що Володимира тримають у закритому приміщенні неподалік від лікарні. Вони припустили, що все це зроблено заради органів...", - розповіла Анна. Вона зауважила, що коли шукали її чоловіка, звернули увагу на розвішані по Боярці оголошення про зникнення ще однієї людини з лікарні. Віталій Корнієнко нібито зник з відділення терапії в липні. "Ми зателефонували за вказаним номером, і нам сказали, що Віталія досі шукають", - повідомила вона. У Боярській центральній лікарні коментувати ситуацію відмовилися. У міліції ж підтвердили, що Володимир Олексюк зник. "До нас звернулися родичі цього громадянина, і ми його шукаємо. Сусіди по палаті розповіли, що Володимиру стало дуже погано, вони пішли кликати лікаря, були відсутні в палаті близько 10 хвилин. Прийшли і побачили відкрите вікно. Основна наша версія - він пішов сам", - сказав журналістам речник київської обласної міліції Микола Жукович. Нагадаємо, рік тому в Боярці вже був скандал з органами. Тоді працівників місцевого моргу звинуватили в тому, що вони нелегально вирізали у мертвих рогівки очей на продаж. У вересні 2011-го справу було передано до суду.

