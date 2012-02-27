Чернігівщина: отримала вакцину проти інфекційних захворювань
11:32, 27 лютого 2012Новини регіонів
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Повідомили в облСЕС
Чернігівщина отримала вакцину для профілактики трьох інфекційних захворювань – дифтерії, правця та туберкульозу (для немовлят).
Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції.
Учора обласна СЕС отримала закуплену за державні кошти вакцину для профілактики дифтерії, правця – АДС-м в кількості 17440 доз, дифтерії – АД-м в кількості 4500 доз та вакцину проти туберкульозу для дітей першого року життя – 16000 доз. Вакцини передано в райони та міста регіону.
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