На Тернопільщині закуплять 100 «швидких»

На Тернопільщині цього року закуплять 100 автомобілів «швидкої допомоги».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН. «До кінця року ми плануємо у кожному районі за рахунок різних джерел фінансування сформувати спеціальні загони швидкої допомоги, які б у найвіддаленіше село доїжджали протягом 20 хвилин, а в міській місцевості – протягом 10 хвилин. Ми працюємо з різними міжнародними інституціями з цього питання: з німцями, французами, чехами. Також плануємо біля ста автомобілів закупити за кошти бюджету», – сказав В.ХОПТЯН.

Він додав, що до кінця цього року також заплановано провести реконструкцію усіх амбулаторій та ФАПів. Наразі, за його даними, до євростандартів приведено 40% ФАПів області.

«До 1 листопада будуть приведені в належний стан і створені належні умови в усіх лікувальних закладах. Причому як для тих, хто там лікується, так і для тих, хто там працює», – запевнив В.ХОПТЯН.