Швачки отруїлися токсичними парами від брендового одягу

В місті Рубіжному на Луганщині отруїлися понад 20 жінок, співробітниць підприємства, що шиє джинсовий одяг відомого бренду.

Швачок забрали до лікарні просто з робочих місць, повідомляє ТСН. Найімовірніше, жінки надихалися токсичних випарів. Двоє з постраждалих - вагітні.

Постраждалі розповіли, що ядучий запах у цеху відчувався ще зранку. Зміна починалася о сьомій і всі запідозрили, що так пахнуть заготовки для футболок з нанесеним фарбою малюнком, завезені напередодні.

Працівниці намагалися провітрити приміщення, та це не допомогло. Попри те, що запах посилювався, а жінки почали скаржитися на головний біль, запаморочення і нудоту, роботу в цеху не припинили.

"Нам говорили, що якщо ви вже так сильно надихалися, виходьте щогодини дихайте повітрям і ставайте до роботи... Ми поверталися в це приміщення, а нам було ще гірше", - розповіла постраждала.

Медики обіцяють, що пацієнтів швидко поставлять на ноги. "Діагноз в них - гостре отруєння невідомою речовиною, інгаляційний тип. Стан постраждалих стабільний", - розповів керівник управління охорони здоров`я Луганської облдержадміністрації Павло Малиш.

Тим часом на підприємстві розпочала перевірку прокуратура. За її результатами визначать, чи є підстави для порушення карної справи.

Заготовки до цеху надійшли з відділення у Луганську. Та тут журналістам сказали, що це приватна територія і вказали на двері.

Наразі фабрика не працює. В Держгірпромнагляді стверджують, що роботу дозволять поновити не раніше, ніж визначать джерело отруєння.

