Донеччина: перевищення епідпорогу з грипу немає

У Донецькій області на даний час у жодному регіоні немає перевищення епідеміологічного пор огу із захворюваності населення на грип і ГРВІ.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

У повідомленні наголошується, що епідемічна ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ в області відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

На 8-му тижню 2012 р. у Донецькій області загальний показник захворюваності на грип і ГРВІ був нижчим за епідемічний поріг на 61%.

За минулий тиждень (17.02-23.02) всього було зареєстровано 15943 хворих на ці інфекції. Показник захворюваності становив 36,2 випадку на 10 тис. населення, що вище за попередній тиждень на 4,6%, але нижче за аналогічний період минулого року на 49%.

Госпіталізовано 593 хворих, в т.ч. дітей віком до 17 років - 438 (73,9%). Летальних випадків серед хворих на грип і ГРЗ не зареєстровано.

За наслідками вірусологічного моніторингу відзначається циркуляція вірусів грипу В і сезонного А (Н1N1).