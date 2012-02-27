У Луганську сонце вставатиме о третій ночі?

Луганська обласна рада просить Верховну Раду і Кабінет міністрів України при встановленні обчислення часу враховувати інтереси сходу країни і всіх регіонів держави.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення прийняте депутатами вчора на сесії обласної ради.

У зверненні вказується, що до обласної ради надходять численні листи від представників різних територій області з вимогою добитися переходу на літній час, перевівши годинник на одну годину вперед. «Введення так званого регіонального часу, що зміщує початок і кінець робочого дня, можна назвати виходом тільки за умови, що народні депутати ставляться до жителів сходу України виключно як до робочої сили, позбавленої будь-яких потреб у сфері суспільних комунікацій», - сказано у зверненні депутатів.

У тексті також вказується, що відповідно до розрахунків учених, якщо зимовий час залишиться постійним для України, то 22 червня – найдовший світловий день – сонце над Луганськом сходитиме о третій години ночі, а 22 грудня – найкоротший світловий день – в області стемніє вже о третій годині дня.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА заявив, що Кабмін найближчим часом внесе у ВР пропозицію про встановлення в Україні другого часового поясу.

За його словами, ідеально було б, якби Україна переводила годинник разом з країнами Європейського Союзу.

Саме тому, додав В.БАЛОГА, уряд пропонуватиме перейти навесні на «літнє» обчислення часу.

Довідка УНІАН. 20 вересня 2011 року ВР прийняла постанову «Про зміни порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасоване щорічне переведення годинників на «зимовий» і «літній» час.

Після багатьох звернень науковців і обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». В Україні був збережений перехід на «зимовий» час – 30 жовтня громадяни перевели стрілки годинника на годину назад.

30 січня 2012 року за результатами відповідних нарад під головуванням прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА В.БАЛОГА повідомив, що законопроект про обчислення часу на території України грунтуватиметься на позиції уряду - цього року перейти на «зимовий» час і залишити Україну в другому часовому поясі.

Метеорологи і медики підтримують ініціативу встановлення в Україні другого часового поясу.