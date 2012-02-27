На Хмельниччині виявлено 27 хворих з підозрою на кір

З початку року у Хмельницькій області виявлено 27 хворих з підозрою на кір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний інфекціоніст області Тетяна ГРИЦЬКОВА на Колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

За її словами, у семи хворих цей діагноз підтвердився у лабораторії в Одесі.

“Є великий ризик захворювання на кір у тих, хто не має відповідних щеплень та контактує з хворими”, - сказала Т.ГРИЦЬКОВА.

Щодо вакцин, то, за її словами, 22 лютого надійшла вакцина БЦЖ, яку розподілять по районах. Також до травня у райони надійде вакцина, недоотримана минулого року.