Немовля госпіталізоване з опіками від батареї

У Криму немовля госпіталізоване з опіками живота і грудей I-II ступеня після дотику до батареї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського Управління МНС.

Нещасний випадок стався в селі Виноградне на сході Криму в другій половині дня 26 лютого.

«Хлопчик, 2011 року народження, виліз з ліжечка і доторкнувся до батареї опалення», - повідомляється у прес-релізі.

Малюка доставлено до хірургічного відділення Ленінської центральної райлікарні.