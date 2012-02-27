Немовля госпіталізоване з опіками від батареї
13:18, 27 лютого 2012Новини регіонів
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У Криму немовля госпіталізоване з опіками живота і грудей I-II ступеня після дотику до батареї.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського Управління МНС.
Нещасний випадок стався в селі Виноградне на сході Криму в другій половині дня 26 лютого.
«Хлопчик, 2011 року народження, виліз з ліжечка і доторкнувся до батареї опалення», - повідомляється у прес-релізі.
Малюка доставлено до хірургічного відділення Ленінської центральної райлікарні.
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