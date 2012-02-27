У Черкаській області під колесами потягу загинув чоловік

37-річний місцевий житель

В Черкаській області біля станції Косарі в Кам’янському районі потяг наїхав на чоловіка. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, вантажним потягом сполученням «Миронівна-Знам’янка» було смертельно травмовано 37-річного місцевого жителя. Обставини трагедії з’ясовуються. Затримка в русі потягів становила 25 хв. Як повідомляв УНІАН, 31 січня на залізничній станції “Косарі” Кам’янського району пасажирський потяг №88 “Ковель-Сімферополь” смертельно травмував 30-річного місцевого жителя.

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