У Черкаській області під колесами потягу загинув чоловік
13:56, 27 лютого 2012Новини регіонів
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37-річний місцевий житель
В Черкаській області біля станції Косарі в Кам’янському районі потяг наїхав на чоловіка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, вантажним потягом сполученням «Миронівна-Знам’янка» було смертельно травмовано 37-річного місцевого жителя.
Обставини трагедії з’ясовуються.
Затримка в русі потягів становила 25 хв.
Як повідомляв УНІАН, 31 січня на залізничній станції “Косарі” Кам’янського району пасажирський потяг №88 “Ковель-Сімферополь” смертельно травмував 30-річного місцевого жителя.
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