Ліси Прикарпаття потерпають від висихання.

Про це заявив на конференції «Європа Карпат» у Перемишлі (Республіка Польща) голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі голови ОДА.

За словами М.ВИШИВАНЮКА, над Карпатами почастішали кислотні дощі, що призводять до висихання лісів, різкого погіршення якості ґрунтів. Зменшується водорегуляційна роль лісів, почастішали зсуви ґрунту, карстові утворення, повені, інші руйнівні явища. Він переконаний, що з відповіддю, як оздоровити лісові масиви, «мають не забаритися вчені-екологи», оскільки проблема захворювання та висихання лісів є не вузькорегіональною, вона може зачепити карпатський лісовий фонд країн Європейського Союзу, у яких більші фінансові можливості запобігти цьому.

На конференції наголошувалося, що майбутнє Карпат потребує об`єднання інтелектуальних, матеріальних та фінансових зусиль як державних інституцій, так і органів місцевого самоврядування різних країн Європи, спрямованих на порятунок Карпатських гір. Гарантії, що породжені над Карпатами хмари, не випадуть кислотними дощами десь у Франції, Італії, Бельгії - немає.

Голова Івано-Франківської ОДА запропонував створити наукову робочу групу для поглиблення міжрегіональної співпраці за рахунок коштів урядів та регіонів, які входять до групи країн «Європа Карпат».

Учасники конференції зазначили, що із 8 країн цієї групи лише Україна наразі не є членом ЄС. Водночас проблеми України – екологічні, фінансові, соціальні – це не лише суто українські проблеми, вони є проблемами Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Сербії, Чехії та Австрії. Особлива увага на конференції приділялася питанням розвитку Карпат в контексті альпійського досвіду. Мова йшла і про громадянські та інституційні ініціативи на території Карпат.

Координатор конференції віце-маршалек сейму Республіки Польща Марек КУХЦІНСЬКИЙ повідомив, що наступна конференція з циклу «Європа Карпат» проходитиме у травні у м. Криниця (Польща), а у вересні - у м. Яремче на Прикарпатті.