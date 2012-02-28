Сьогодні у Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на вівторок, 28 лютого, через очікуване погіршення погодних умов, і просить жителів Криму і туристів відкласти походи у гори і не виїжджати на рибалку і полювання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Синоптики прогнозують на півострові шквалистий північно-східний вітер швидкістю до 20 метрів на секунду. У Сімферополі - ожеледь. Рятувальники радять власникам автомобілів утриматися від поїздок за межі населених пунктів.

«Можуть виникнути складнощі у роботі транспорту, при проведенні аварійно-відновлювальних і висотних робіт. Обмерзання і поривчастий вітер здатні спричинити пошкодження або обрив ліній електропередач і зв`язку, обвалення слабо укріплених рекламних конструкцій, порушення у роботі систем ЖКГ», - попередили у МНС.

Як повідомлялося, востаннє штормове попередження оголошували в Криму на минулі вихідні.