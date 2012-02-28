У Євпаторії продовжують ліквідацію аварії на водогоні

У Євпаторії продовжуються роботи з ліквідації аварії на водогоні.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 27 лютого біля с. Володимирівка аварійними бригадами комунальних служб та підрозділами МНС продовжувалися аварійно-відновні роботи на магістральному водогоні Чоботарськ-Євпаторія (діаметр 1000 мм), на якому 25 та 26 лютого було виявлено прориви.

Внаслідок аварії тимчасово обмежено водопостачання до 70% мешканців м. Євпаторія (всього у місті проживає 127 тис. осіб). Для забезпечення цілодобового режиму проведення робіт рятувальниками МНС розгорнуто пункт обігріву та харчування, до житлових будинків організовано підвезення води. Теплопостачання у місті не припинено.

Станом на 7.00 28 лютого ліквідовано 4 прориви, до робіт залучено 34 од. техніки та 132 осіб (від комунальних служб міста залучено 19 од. техніки та 88 осіб, від Головного територіального управління МНС в АР Крим – 15 од. техніки та 44 чол. особового складу).