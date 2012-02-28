Автодорогою Нагірне-Добромиль обмежено рух транспорту

На Львівщині обмежено рух транспорту ділянкою автодороги Нагірне-Добромиль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, за оперативними даними, станом на ранок 28 лютого проїзд автомобільного транспорту дорогами загального користування України, включаючи гірські перевали, забезпечено.

Лише на Львівщині дещо обмежено рух транспорту ділянкою км 11+900 – км 12+000 автодороги Нагірне-Добромиль. Тут 25-26 лютого у зв’язку з погодними умовами відбулося сповзання земляного полотна, що у свою чергу призвело до руйнування покриття.

Фахівці переставили раніше встановлені огороджувальні засоби, внаслідок чого проїзну частину звужено до 3,5 м. Проводяться відновлювальні роботи.

Наразі проїзд автошляхами України забезпечують 2245 одиниці техніки та 3255 робітники.