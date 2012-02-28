Мешканці Кіровограда сидять без води

Сьогодні о 9.35 внаслідок прориву труби холодного водопостачання діаметром 500 мм у Кіровограді по вул. Пашутінська, 36, без водопостачання частково залишились мешканці центральної частини міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, зокрема, 13 багатоповерхових житлових будинків та 4 об’єкта соціальної сфери (всього близько 4,9 тис. мешканців).

До ліквідації аварії залучено дві бригади. На даний час підвезення води здійснюється місцевим водоканалом.

Орієнтовний час завершення відновлювальних робіт – сьогодні о 17.00.