Рабовласництво на Волині: подружжя експлуатувало людей

Працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми УМВС України у Волинській області затримали подружжя, яке впродовж року незаконно використовувало найману працю як мінімум восьми жителів Закарпатської та Луганської областей.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, подружжя та їхній 25-річний син змушували своїх жертв збирати на сміттєзвалищах пластик, папір, метал, склотару, які згодом здавали на переробні заводи.

Документи у робітників зловмисники одразу забрали, а працювати доводилося за 150 г горілки і тарілку їжі.

Усі троє зловмисників перебувають в ізоляторі тимчасового тримання Луцького міськвідділу УМВС України у Волинській області. Вирішується питання про їхній арешт.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми та інша незаконна угода щодо передачі людини).