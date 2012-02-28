В Умані прапорщик і сержант грабували та ґвалтували жінок

В Умані Черкаської області працівники міліції затримали двох військовослужбовців - 23-річного сержанта та 31-річного прапорщика, які грабували та ґвалтували жінок.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, зловмисники перебувають під вартою.

Порушено кримінальні справи за ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.