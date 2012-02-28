Полтавщина: зіткнулися легковик і мікроавтобус

В дорожньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні близько 8-ї години ранку на 6-му км автотраси Полтава-Машівка, одна людина загинула, ще двоє, серед яких працівник Ленінського райвідділу міліції Полтави, дістали тілесні ушкодження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Центр по зв`язках з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.

23-річний міліціонер, рухаючись у напрямку Полтави на службовому автомобілі ВАЗ-2107, на слизькому відрізку автодороги, під час здійснення маневру, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з мікроавтобусом «Рута». Внаслідок зіткнення водій ВАзу і його 49-річний пасажир з Харківської області дістали політравми і були госпіталізовані в Полтавську обласну лікарню. Ще один пасажир легковика, 52-річний житель Полтави, загинув на місці ДТП.

У мікроавтобусі, який здійснював пасажирські перевезення за маршрутом Полтава-Лісівка, на момент зіткнення знаходилися водій і 5 пасажирів. Ніхто не постраждав.

Водії обох транспортних засобів були тверезими і мали необхідний пакет документів.

Міліціонер знаходився при виконання службових обов`язків у цивільному одязі, без зброї. Зараз слідчо-оперативна група міліції і працівники прокуратури з`ясовують обставини і причини ДТП. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Санкція цієї частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 3-х до 8-ми років. Подальшим розслідуванням цієї справи займається прокуратура.