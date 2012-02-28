До літа в Євпаторії збудують новий водопровід

Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА вважає за необхідне збудувати новий водопровід для забезпечення водою жителів Євпаторії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам, відвідавши місце аварії.

За словами В.БАЛОГИ, слід ліквідовувати наслідки НП на існуючому водоводі і готувати документи для будівництва нового.

«Програма мінімум: швиденько відновити подачу води, друга - до літа розпочати будівництво нового водогону. Якщо фізично (нинішній) водогін не справляється із завданням, то й далі будуть прориви», - сказав міністр.

Глава МНС заявив також, що у Президента Віктора ЯНУКОВИЧА є розуміння проблеми кримського курорту.

Аварія на магістральному водоводі сталася 25 лютого. Причина поривів - люті морози в Криму в першій декаді лютого. Аварійні бригади працюють цілодобово.

За інформацією штабу цивільного захисту Євпаторії, у зв`язку з проведенням аварійно-відновних робіт подача води в місто буде повністю припинена орієнтовно на три дні - з 29 лютого по 2 березня.

В Євпаторії проживає більше 120 тисяч чоловік.