Сьогодні у центрі Києва в житловому будинку стався витік газу.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України у м. Києві, у 5-поверховому житловому будинку (Хрещатик, 15/4-А) між 1-м і 2-м поверхами внаслідок пориву газопроводу стався витік газу в повітря.

Виклик про пожежу до оперативно-координаційного центру столичного ГУ МНС надійшов о 13.07. На місце події оперативно прибули рятувальники, які приборкали полум’я.

За попередніми даними, будівельники проводили роботи з розширення вікна у квартирі з вулиці і розрізали газову трубу. Поруч із трубою знаходився силовий кабель напругою 380В.