У Криму вибухнув будинок
09:29, 29 лютого 2012Новини регіонів
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Поранено трьох осіб
У Феодосії сьогодні ввечері стався вибух у житловому двоповерховому будинку на 16 квартир, три людини були доставлені у лікарню з травмами середнього ступеня тяжкості.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС у Криму, в будинку зруйновані стіни і перекриття на загальній площі 100 квадратних метрів.
За попередньою інформацією, вибух стався у квартирі на другому поверсі. Його причиною фахівці вважають газ.
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