У Києві відкриють 104 пункти доочистки питної води

У Києві планують створити 104 пункти доочистки і реалізації питної води високої якості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міської держадміністрації.

Питання будівництва пунктів розливу питної води, обладнаних блочною водоочисною установкою малої продуктивності, буде винесено на перший Київський інвестиційний форум, що відбудеться 29 березня в Києві. Як зазначає міська влада, покращення якості питної води в столиці за рахунок ремонту та запуску нових бюветних комплексів, а також оновлення системи доочистки води заплановано заходами ініціативи «Здоровий киянин» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Метою проекту визначено створення мережі пунктів доочистки і реалізації питної води високої якості, у яких буде встановлено систему для ультрафільтрації та зворотного осмосу води.

На сьогодні планується, що у Києві буде створено 104 такі пункти, і розташують їх у безпосередній близькості до бюветів. Пункти доочистки та реалізації води вводитимуть в експлуатацію в 3 черги: 34 бювети запрацюють у 2012 році, 35 бюветів – у 2013 році та 35 бюветів – у 2014 році.

«Важливою складовою проекту будівництва пунктів доочистки та розливу питної води є збереження безкоштовних бюветів, які будуть відремонтовані за кошти інвесторів та доступні всім киянам. Кияни самі зможуть обирати, яку воду споживати: звичайну із бюветів або ту, що пройшла доочистку у відповідних пунктах», – сказав перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Обсяг інвестицій, потрібний для реалізації проекту, становить 26,4 млн. грн. Очікується, що близько 5% населення Києва буде споживати очищену бюветну воду.