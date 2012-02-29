У Києві цієї весни повені не буде

Цієї весни у Києві буде спостерігатися лише нормальний розлив Дніпра, повені – не очікується. До такого висновку дійшли експерти-гості соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною НАЗАРОВОЮ у ході ефіру на тему «Чи загрожує столиці весняна повінь? Можливі наслідки та прогнози експертів».

Зокрема, начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Вікторія БОЙКО заявила: «Український гідрометцентр прогнозує, що в цьому році весняне водопілля на Дніпрі, звичайно, буде, але воно для пересічного громадянина, для території міста, не несе ніякої загрози».

Рівень води у Києві ще може піднятися максимум на один метр, упевнений начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ.

«Якщо сьогодні ми маємо позначку 92,8 (за Балтійською системою висот – УНІАН), то ми очікуємо максимальну позначку 93,6. Тобто, близько одного метра рівень води ще може піднятися у Дніпрі на території Києва», – зазначив чиновник.

За інформацією В.ПШЕНИЧНОГО, це може призвести до незначного підтоплення заплавної території вище Московського мосту, до переливу води через переливні ділянки лівобережної дамби – Бортничі, Вишеньки; затоплення заплавних територій між дамбою і Курінним – лівим схилом дніпровської долини.

Натомість, при такому рівні води, експерт не прогнозує підтоплень в селах Чапаєвка і Корчувате: «Хоча в попередні роки воно спостерігалося, і ми до цього готувалися і розробляли план евакуації. Цього року такої загрози не існує. В селі Корчувате можуть частково підтоплюватися городи, от і все», - зазначив чиновник.

Головний інженер – заступник генерального директора ПАТ «Укргідроенерго» Вадим РАССОВСЬКИЙ запевнив, що загрози з боку Київської ГЕС немає.

«У 2009 році у нас була проведена остання планова перевірка, яка довела працездатний стан Київської ГЕС. Тобто, з точки зору її надійності, ніякої загрози для киян не існує», – підкреслив В.РАССОВСЬКИЙ.

Проте, на думку голови постiйної комiсiї Київської мiської ради з питань екологічної політики Дениса МОСКАЛЯ, незважаючи на такі оптимістичні висновки, щорічна паніка серед киян свідчить про «провальну інформаційну політику» відповідних служб.

«З року в рік лунають заяви про те, що столиці загрожує повінь. Подібні чутки породжують паніку, а за панікою слідує страх. Сьогодні ми переконались, що паводок столиці не загрожує, але разом з тим існує чимало проблем, які потребують негайного вирішення. Однією з них є недостатнє інформування населення про дійсний стан речей в столиці», - підсумувала ведуча Р.НАЗАРОВА.

Довідка УНІАН. Балтійська система висот (БСВ) – прийнята в СРСР у 1977 році система абсолютних висот, відлік яких ведеться від нуля кронштадтського футштока. Від цієї позначки відраховані висоти опорних геодезичних пунктів, які позначені на місцевості різними геодезичними знаками та нанесені на карти. Зараз БСВ використовується в Росії і ряді інших країн Співдружності Незалежних Держав.