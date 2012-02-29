У Запоріжжі перекинулась маршрутка з пасажирами: загинула людина

15:25, 29 лютого 2012
Новини регіонів
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12 госпіталізовані

У Запоріжжі в результаті ДТП перекинулося маршрутне таксі з пасажирами. Одна людина загинула, 12 госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького міськуправління міліції, аварія сталася сьогодні близько 13.00.

«За попередніми даними, пасажирський мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, після чого перекинувся. На місці події працювало 6 карет «швидкої», які, за попередніми даними, госпіталізували 12 чоловік, ще одного врятувати не вдалося», - повідомили в міліції.

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