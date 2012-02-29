У Немирові вибухнув будинок

У місті Немирів Вінницької області стався вибух у двоповерховому приватному будинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, вибух у будинку на вул. Яблуневій стався сьогодні вранці.

Ймовірно, вибухнув побутовий газ. Постраждалих немає. Внаслідок вибуху зруйновано півбудівлі.

На місці події працюють оперативні групи УМНС та ГУ МВС у Вінницькій області, працівники газової служби.