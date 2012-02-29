У Немирові вибухнув будинок
16:40, 29 лютого 2012Новини регіонів
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Постраждалих немає
У місті Немирів Вінницької області стався вибух у двоповерховому приватному будинку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, вибух у будинку на вул. Яблуневій стався сьогодні вранці.
Ймовірно, вибухнув побутовий газ. Постраждалих немає. Внаслідок вибуху зруйновано півбудівлі.
На місці події працюють оперативні групи УМНС та ГУ МВС у Вінницькій області, працівники газової служби.
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