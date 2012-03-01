Пральна машина ледь не забрала життя двох людей

Вночі пральна машина ледь не забрала життя подружжя з селища Новомиколаївка в Запорізькій області. Про це повідомляє прес-служба запорізького управління МНС.

Чоловік з дружиною лягли спати, залишивши машину працювати. Вона загорілася, а за нею загорілася й брудна білизна, що була у ванній. Подружжя диму не почуло, однак його почули сусіди і викликали вогнеборців. Чоловіка з жінкою вдалося врятувати. За словами рятувальників, обоє були п’яними.

Як повідомляв АМН, учора у м. Костянтинівка у приватному житловому будинку виникла пожежа через необережне поводження з курінням.

amn.net.ua