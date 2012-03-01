Пральна машина ледь не забрала життя двох людей
08:42, 01 березня 2012Новини регіонів
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Машина прала вночі...
Вночі пральна машина ледь не забрала життя подружжя з селища Новомиколаївка в Запорізькій області. Про це повідомляє прес-служба запорізького управління МНС.
Чоловік з дружиною лягли спати, залишивши машину працювати. Вона загорілася, а за нею загорілася й брудна білизна, що була у ванній. Подружжя диму не почуло, однак його почули сусіди і викликали вогнеборців. Чоловіка з жінкою вдалося врятувати. За словами рятувальників, обоє були п’яними.
Як повідомляв АМН, учора у м. Костянтинівка у приватному житловому будинку виникла пожежа через необережне поводження з курінням.
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