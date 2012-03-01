Акімова візьме участь у відкритті Харківського перинатального центру

10:53, 01 березня 2012
Новини регіонів
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У п’ятницю, 2 березня

У п’ятницю, 2 березня, об 11.00 перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА візьме участь у відкритті Харківського регіонального перинатального центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитацію представників ЗМІ проводить Управління у справах преси та інформації Харківської ОДА до 17.00 1 березня за тел.: (057)700-03-31, (057)700-17-49.

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