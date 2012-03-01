У Криму двоє дітей отруїлися чадним газом
11:21, 01 березня 2012Новини регіонів
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Госпіталізовано
Двох дітей 9-ти і 2-х років госпіталізовано сьогодні в Феодосії в результаті отруєння чадним газом через неправильне використання колонки в квартирі житлового будинку.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки в Криму.
«Газова колонка експлуатувалася при зачинених вікнах і забитих будівельним сміттям димовентиляційних каналах», - сказано в прес-релізі.
Діти потрапили до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості.
Управління Держгірпромнагляду створило комісію з розслідування технічних причин нещасного випадку.
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