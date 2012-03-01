В Одеській області частково підтоплено 200 садиб

В Одеській області частково підтоплено понад 200 приватних садиб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 29 лютого в Білгород-Дністровському районі у зв’язку з таненням снігу, замуленням дренажних систем та русла р. Алкалія сталося часткове підтоплення талими та ґрунтовими водами (за попередньою інформацією) 205 дворів, а саме: на території с. Карналіївка частково підтоплено 125 дворів; на території с. Підгірне – 80.

Сьогодні о 9.00 для усунення причин підтоплення та ліквідації наслідків відбудеться засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС.

Подія знаходиться під контролем Головного територіального управління МНС в Одеській області.