3-річна дитина потрапила в реанімацію після вживання пива

У Чаплинському районі Херсонської області трирічна дитина потрапила в реанімацію після того, як рідна бабуся заради розваги напоїла його пивом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі суспільних зв`язків Управління МВС України в Херсонській області, міліції стало відомо, що в одній з лікарень в критичному стані знаходиться дитина із сильним алкогольним отруєнням.

Прибувши за місцем проживання дитини, працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС встановили, що в сім`ї, окрім потерпілого, ще четверо дітей. При цьому мати, вітчим і бабуся не працюють, зловживають алкоголем, про дітей не дбають.

Бабуся повідомила міліціонерам, що за відсутності товариша по чарці покликала трирічного онука, налила в стакан пиво і сказала, що це солодка вода. Хлопчик випив пиво, але через півгодини йому стало зле, і лише тоді жінка злякалася і викликала «швидку» допомогу.

Як повідомила начальник ССЗ УМВС Олена РЕНКАС, хлопчика ледве врятували. Зараз його життю нічого не загрожує.

Бабуся буде притягнута до відповідальності згідно зі ст. 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Доведення неповнолітнього до стану сп`яніння», а мати хлопчика – за ст.184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов`язків по вихованню дітей». Крім того, вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав на виховання всіх п`ятьох дітей.